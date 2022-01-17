Египет и Алжир призвали прекратить внешнее вмешательство в дела Ливии

Каир, 17 января. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его алжирский коллега Рамтан Ламамра договорились о необходимости прекращения любого внешнего вмешательства в дела Ливии и вывода всех наемников и иностранных боевиков с территории страны.

Пресс-секретарь египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Хафез сообщил, что главы МИД в воскресенье обсудили двусторонние отношения и ряд региональных проблем. Они коснулись последних событий в Судане, Мали и Ливии.

وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل الآن وزير خارجية الجزائر #رمطان_لعمامرة، لبحث سُبل تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الراسخة بين البلديّن الشقيقين، فضلًا عن مناقشة القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.@Algeria_MFA@Lamamra_dz pic.twitter.com/KvukE3z4Vu — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 16, 2022

Министры подчеркнули необходимость активизации координации в рамках совместных действий по урегулированию африканских кризисов таким образом, чтобы способствовать достижению мира и безопасности на континенте. Стороны договорились относительно продолжения консультаций между Каиром и Алжиром по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе переговоров подтверждена важность работы по поддержке внутриливийского решения нынешнего кризиса. Отмечена необходимость прекращения любого иностранного вмешательства в дела государства, а также эвакуация всех зарубежных войск и наемников.

Ранее ливийцы обвинили специального посланника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс в провале процесса политического урегулирования. Они уверены, что именно ее действия привели к срыву президентских выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года.

Гнев в североафриканской стране вызвало заявление американского дипломата, сказанное на днях в интервью CNN. Уильямс потребовала от переходного Правительства национального единства (ПНЕ) провести всеобщее голосование до конца июня 2022 года.

Политик и бывший сенатор Франц Клинцевич назвал недопустимым навязывание ливийским властям сроков организации выборов со стороны гражданки США. Открытый диктат не входит в обязанности спецсоветника.