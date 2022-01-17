Яков Кедми: газовый ультиматум России привел в замешательство нефтяников США

Вашингтон, 17 января. В истории с переговорами России и США по гарантиям безопасности многие почему-то не обратили внимания на еще один ультиматум Москвы, заставивший Вашингтон срочно обратиться к своим нефтяникам.

Речь идет о противостоянии вокруг «Северного потока — 2» и вероятности того, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу. Разрыв отношений с коллективным западом в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине и в Западной Европе подразумевает и такой шаг, о чем Москва уже открыто предупреждала оппонентов.

О грозном ультиматуме России, которому почему-то не придали должного внимания в Европе, но отнеслись со всей серьезностью в Вашингтоне гостям студии Владимира Соловьева напомнил бывший руководитель израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что этот незаметный, но очень важный нюанс станет дополнительным штрихом дальнейшей договороспособности США. Американцы еще раз убедились, что Европа не выживет без российского газа, а поддерживать ЕС средствами из своего бюджета они, естественно, не собираются. На фоне угрозы навсегда потерять Европу Вашингтон не сможет продолжать свою игру в затягивание Украины в НАТО назло Москве.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Там очень интересный еще один момент. Прозвучал ведь уже намек на то, что поставки газа в Европу прекратятся в случае обострения на Украине. Даже не намек, а четкий ультиматум. Белый дом сразу запросил руководителей всех своих нефтяных компаний. Им задали простой вопрос: «Что будет, если в результате обострения на Украине и действий России РФ перестанет поставлять газ Европе? Вы видите возможность возместить эти потери». Что ответили их главные нефтяники? Нет такой возможности. Европа обречена. Газовый ультиматум России привел крупнейших нефтяников США в замешательство, и они просто развели руками. Этот важный дополнительный штрих ко всей картине еще сыграет свою роль в дипломатическом усмирении США», — выразил уверенность Яков Кедми.

Эксперт добавил, что простейший анализ всех существующих дополнений говорит о том, что на Западе не были готовы к такому развитию событий. В Вашингтоне не рассчитывали, что у России окажутся столь мощные карты на руках и сейчас не знают, что делать. Американцы боятся, что не все козыри были вскрыты, тогда как уже имеющихся хватило, чтобы загнать их в тупик.

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