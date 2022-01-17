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Главному архитектору Челябинска объявили выговор за светящихся китов

  /   Обновлено: 17 января 2022 13:05
Общество
Главному архитектору Челябинска объявили выговор за светящихся китов
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Челябинск, 17 января. Мэр Челябинска Наталья Котова провела совещание по итогам рабочей проверки обстоятельств появления скандального арт-объекта на набережной реки Миасс.

Реагируя на лавину негативных сигналов горожан по поводу противоречивого арт-объекта, который появился в Челябинске в новогодние праздники, градоначальник раскритиковала главного архитектора. Как пояснила Котова, он не проконтролировал выбор места установки арт-объекта, а также особенности конструкции и материалов, из которых он сделан, сообщает «ЧелябинскСегодня».

В ходе специального аппаратного совещания мэр объявила главному архитектору дисциплинарное взыскание в виде выговора, пообещав продолжение предметного разговора.

Ранее ФАН сообщал о концепции традиционного новогоднего снежного городка в Бийске, которую разработал член Союза художников России Павел Коробейников. Власти города утвердили предложение Коробейникова разместить ледяные фигуры на Петровском бульваре от фонтана до главной городской елки.

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архитектор выговор арт-объект
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