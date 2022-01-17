Банда мошенников обкрадывала волгоградских пенсионеров

Волгоград, 17 января. В Волгограде задержан 23-летний преступник, занимавшийся хищением денег у пенсионеров. Его подозревают в одиннадцати эпизодах мошенничества. Злоумышленники обманывали пожилых людей.

Во время телефонного разговора они представлялись родственниками потерпевших, говорили, что стали виновниками ДТП и просили денег, чтобы решить вопрос без суда. Схема довольно известная, но доверчивые пенсионеры попадались на уловку мошенников. Злоумышленники требовали 800 тысяч рублей, но если таких денег у пенсионеров не было, соглашались и на меньшую сумму. Деньги нужно было завернуть в пакет и передать таксисту. Одним из таких перевозчиков и выступал задержанный подозреваемый. При задержании у него было изъято восемь мобильных телефонов, кредитные карты и другие улики. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Правоохранители надеются с помощью его показаний обезвредить всю преступную группу.

Ранее ФАН рассказывал о задержании банды телефонных мошенников в Самаре. Они представлялись сотрудниками финансовых служб и убеждали граждан переводить деньги на открытые счета.