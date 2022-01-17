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Ливия депортировала более тысячи нелегальных мигрантов в Нигер

Весь мир
Ливия депортировала более тысячи нелегальных мигрантов в Нигер
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Бенгази, 17 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) депортировала более тысячи нелегальных мигрантов в Нигер, сообщил глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб.

По его словам, всех пойманных беженцев собрали на авиабазе Таманхинт, а затем доставили на контрольно-пропускной пункт Ат-Тум для передачи нигерским властям.

Аль-Махджуб добавил, что в настоящее время подразделениями ЛНА проводится большая работа на юге страны, чтобы положить конец явлению нелегальной миграции. Он отметил качественные операции патрулей усиленной бригады Тарик бен Зияд.

По словам генерала, старания военных направлены на то, чтобы обезопасить южный регион. В провинции Феццан наблюдается деятельность бандформирований, занимающихся торговлей людьми.

Ранее ЛНА объявила о начале кампании по ликвидации преступности на юге Ливии. Командующий военным округом Сабха генерал-майор Аль-Мабрук Сахбан подтвердил, что операции направлены против всех нарушителей, действующих в сферах контрабанды, произвольной миграции, распространения вооруженных групп и нелегальных заправочных станций.

Батальон «Субул ас-Салам» заявил о закрытии погранпереходов с Суданом и Чадом. Меры предприняты в целях обеспечения безопасности приграничных территорий.

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