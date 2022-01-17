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Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации

Общество
Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 января. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила о своей выписке из больницы, где провела несколько дней.

В последние недели Тарасова чувствовала себя неважно. Ее госпитализировали 11 января в связи с ухудшением самочувствия. Вскоре ее состояние улучшилось, и тренера выписали из клиники.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — заявила Тарасова в беседе с РИА Новости.

Тренер, которая воспитала множество легендарных фигуристов, вынуждена была пропустить съемки последних выпусков шоу «Ледниковый период», в проекте она является председателем жюри. Ее коллега Илья Авербух поддерживал госпитализированную Тарасову и был всегда с ней на связи.

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Все новости / Общество / Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации
здоровье тарасова тренер выписка
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