Парламент и Президентский совет Ливии обсудили поддержку всеобщих выборов

Аль-Кубба, 17 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех пообщался с заместителем главы Президентского совета Абдаллой аль-Лафи.

Согласно заявлению пресс-службы законодательного органа, участники встречи обсудили последние события в стране и политический процесс. Беседа направлена на поиск консенсуса для выхода из нынешнего кризиса, который возник в связи со срывом всеобщего голосования, намеченного на 24 декабря 2021 года.

Стороны рассмотрели способы поддержки проекта национального примирения и продвижения парламентских и президентских выборов. Аль-Лафи подтвердил приверженность Президентского совета проведению плебисцита в соответствии с дорожной картой и правовыми основами.

Встреча завершилась достижением договоренности о продолжении консультаций между двумя ведомствами, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в североафриканском государстве.

Переговоры прошли в рамках консультаций спикера парламента относительно формирования нового кабмина. Срок полномочий ныне действующего Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой истек 24 декабря. На понедельник, 17 января, намечено заседание Палаты представителей, которое станет решающим в вопросе смены исполнительной власти.