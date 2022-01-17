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Парламент и Президентский совет Ливии обсудили поддержку всеобщих выборов

Весь мир
Парламент и Президентский совет Ливии обсудили поддержку всеобщих выборов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Аль-Кубба, 17 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех пообщался с заместителем главы Президентского совета Абдаллой аль-Лафи.

Согласно заявлению пресс-службы законодательного органа, участники встречи обсудили последние события в стране и политический процесс. Беседа направлена на поиск консенсуса для выхода из нынешнего кризиса, который возник в связи со срывом всеобщего голосования, намеченного на 24 декабря 2021 года.

Стороны рассмотрели способы поддержки проекта национального примирения и продвижения парламентских и президентских выборов. Аль-Лафи подтвердил приверженность Президентского совета проведению плебисцита в соответствии с дорожной картой и правовыми основами.

Встреча завершилась достижением договоренности о продолжении консультаций между двумя ведомствами, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в североафриканском государстве.

Переговоры прошли в рамках консультаций спикера парламента относительно формирования нового кабмина. Срок полномочий ныне действующего Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой истек 24 декабря. На понедельник, 17 января, намечено заседание Палаты представителей, которое станет решающим в вопросе смены исполнительной власти.

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ливия президентский совет палата представителей агила салех
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