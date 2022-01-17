Сенатор Джабаров: МИД России должен четко разъяснить Уильямс неприемлемость давления на Ливию

Cенатор Совфеда Владимир Джабаров указал на необходимость четкого ответа со стороны Министерства иностранных дел России на действия специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс в Ливии.

Западную чиновницу пригласили в Москву после череды неоднозначных призывов к североафриканским властям, включая проведение президентского голосования до конца июня 2022 года, что является давлением как на нацию, так и на избирательный процесс.

«Позиция МИД РФ в этом вопросе должна быть четкой и последовательной. Ливийцы обязаны придерживаться своих внутренних законов и интересов по подготовке и проведению всеобщих выборов», — подчеркнул политик.

По его словам, уже известно, чем заканчивается вмешательство западных стран в дела Триполи. После 2011 года Ливия прекратила существование как государство, которое некогда считалось самой процветающей державой на Африканском континенте.

Однако европейская экономика продолжает зависеть от дешевых ресурсов страны, в первую очередь от нефти, поэтому назначение гражданки США на должность спецсоветника генсека ООН изначально подразумевало заинтересованность третьих сторон во влиянии на процессы в Ливии, включая избирательные.

«Все эти новшества (предлагаемые Стефани Уильямс — Прим. ФАН) заканчиваются достаточно печально. Они имеют свои цели и задачи по продвижению к власти тех сил, которые будут ориентированы на НАТО и страны Запада. Ливийцам необходимо выбрать тех кандидатов, которые ориентируются на интересы своего народа», — добавил сенатор.

Должность специального советника не дает западной чиновнице право давить на африканцев путем указаний переходному Правительству национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой.

«Навязывать она ничего не может», — резюмировал Владимир Джабаров.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что Стефани Уильямс ведет в североафриканской стране достаточно сложную теневую игру, поэтому российским дипломатам нужно жестко ответить на действия спецсоветника генсека ООН в Ливии. Учитывая, что ее интересы сосредоточились исключительно на взятии под полный контроль нефтяных потоков державы.