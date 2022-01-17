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Сенатор Джабаров: МИД России должен четко разъяснить Уильямс неприемлемость давления на Ливию

  /   Обновлено: 17 января 2022 12:52
Весь мир
Сенатор Джабаров: МИД России должен четко разъяснить Уильямс неприемлемость давления на Ливию
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Cенатор Совфеда Владимир Джабаров указал на необходимость четкого ответа со стороны Министерства иностранных дел России на действия специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс в Ливии.

Западную чиновницу пригласили в Москву после череды неоднозначных призывов к североафриканским властям, включая проведение президентского голосования до конца июня 2022 года, что является давлением как на нацию, так и на избирательный процесс.

«Позиция МИД РФ в этом вопросе должна быть четкой и последовательной. Ливийцы обязаны придерживаться своих внутренних законов и интересов по подготовке и проведению всеобщих выборов», — подчеркнул политик.

По его словам, уже известно, чем заканчивается вмешательство западных стран в дела Триполи. После 2011 года Ливия прекратила существование как государство, которое некогда считалось самой процветающей державой на Африканском континенте.

Однако европейская экономика продолжает зависеть от дешевых ресурсов страны, в первую очередь от нефти, поэтому назначение гражданки США на должность спецсоветника генсека ООН изначально подразумевало заинтересованность третьих сторон во влиянии на процессы в Ливии, включая избирательные.

«Все эти новшества (предлагаемые Стефани Уильямс — Прим. ФАН) заканчиваются достаточно печально. Они имеют свои цели и задачи по продвижению к власти тех сил, которые будут ориентированы на НАТО и страны Запада. Ливийцам необходимо выбрать тех кандидатов, которые ориентируются на интересы своего народа», — добавил сенатор.

Должность специального советника не дает западной чиновнице право давить на африканцев путем указаний переходному Правительству национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой.

 «Навязывать она ничего не может», — резюмировал Владимир Джабаров.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что Стефани Уильямс ведет в североафриканской стране достаточно сложную теневую игру, поэтому российским дипломатам нужно жестко ответить на действия спецсоветника генсека ООН в Ливии. Учитывая, что ее интересы сосредоточились исключительно на взятии под полный контроль нефтяных потоков державы.

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