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Полковник полиции ЛНР рассказал о помощниках в СБУ и эстонском следе в Донбассе
Политика
Полковник полиции ЛНР рассказал о помощниках в СБУ и эстонском следе в Донбассе
Новостное агентство «Харьков»  / 

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев с позывным «Коммунист» рассказал о неоценимой помощи из Киева в летний период конфликта 2014 года — в самое сложное время. Подробнее  — в материале ФАН.

Летом 2014 года от ВСУ Донбасс защищали недостаточно вооруженные и зачастую разрозненные отряды ополчения. При этом ополченцам поступала существенная информационная помощь из недр самих же украинских спецслужб. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал командир ополчения Донбасса, полковник полиции ЛНР и автор проекта по разоблачению военных преступлений Украины «Путь Визенталь».

Незаменимая поддержка

Коммунист отметил, что, вопреки тщательному и планомерному отбору в Службу безопасности Украины националистов, в ведомстве находились и «наши люди». Они рисковали своей карьерой, свободой и даже жизнью, помогая Донбассу противостоять незаконной военной операции, развязанной Киевом.

В подтверждение этому полковник Киселев поделился с корреспондентом ФАН содержанием одного из «сливов» семилетней давности, полученным непосредственно из аппарата СБУ. Речь идет о планах и приказах в рамках «антитеррористической операции» (АТО), выпущенных в мае 2014 года с подробным перечислением брошенных на подавление Донбасса сил и средств.

«Пару минут на фото [документов] и столько же на отправку их нам. И вот секретный план киевской агрессии лег на стол командиров ополчения», — рассказал Коммунист.

Полковник полиции ЛНР рассказал о помощниках в СБУ и эстонских разжигателях конфликта
Фото из личного архива Виталия Киселева /

Подобный «информационный улов» Донбасс получал регулярно. Одним из таких «трофеев» стала разведсводка ВСУ от 24 сентября 2016 года, причем перехваченная спустя час-другой после того, как она легла на стол действующему на тот момент командующему «Операции объединенных сил» ВСУ в Донбассе Сергею Наеву. Виталий Киселев особо выделил этот перехват, поскольку некоторые подробности этого документа помогли вычислить шпионов в рядах народной милиции, которые в настоящий момент отбывают наказание за госизмену.

Эстонский поджигатель

Украинское военно-политическое руководство куда менее уверенно строило бы планы по захвату республик Донбасса, не будь у Киева регулярных поступлений вооружений и боеприпасов. Причем такое снабжение является незаконным, подчеркнул Коммунист. Примером этого является активность министра обороны Эстонии (с января 2021 года) Калле Лаанета.

Он, по словам Коммуниста, является ключевым звеном в схеме поставок на Украину иностранного оружия — артиллерийских систем и ракет к противотанковым комплексам «Джавелин», причем в обход международного запрета для стран с текущим внутренним вооруженным конфликтом.

«Схема эта проста. Эстония делает вид, что выпрашивает у союзников по Альянсу вооружения якобы для противостояния «агрессивной» России. В Брюсселе же делают вид, что верят этим запросам. НАТО передает Таллинну излишки, а тот переправляет их украинскому режиму», — объяснил Виталий Киселев.  

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