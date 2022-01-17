Песков отреагировал на заявления Белого дома о российских базах в Латинской Америке

Москва, 17 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома о готовности США дать решительный ответ на возможное размещение российских военных баз в Латинской Америке.

По его словам, Россия вынуждена думать о своей безопасности в сложившейся ситуации. Однако в вопросе возможного размещения военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных государствах, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее политолог Леонид Савин заявил, что размещение российских баз на Кубе или в Никарагуа может стать инструментом сдерживания США. При этом все угрозы Вашингтона в адрес России свидетельствуют о страхе США перед Москвой.