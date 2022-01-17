Оптимизм топ-менеджеров в отношении мировой экономики достиг максимума за 10 лет

Москва, 17 января. Большинство руководителей крупных компаний по всему верят в возможность восстановления глобальной экономики. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование PwC.

Три четверти топ-менеджеров ожидают улучшения ситуации в 2022 году — подобных показателей не наблюдалось ни разу за последнее десятилетие. Руководители бизнеса направляют усилия на преодоление нынешних вызовов и прогнозируют развитие экономики.

«В то время как продолжающаяся пандемия и появление новых штаммов отбрасывают тень на весь год, высокий уровень оптимизма руководителей говорит о силе и устойчивости мировой экономики и способности руководителей справляться с неопределенностью», — заявил президент сети PwC Боб Мориц.

Научное сообщество также оптимистично настроено по отношению к омикрон-штамму COVID-19, рассказал ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский.