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Сторож кладбища в родном селе Назарбаева развеял слухи о бегстве экс-президента Казахстана

  /   Обновлено: 17 января 2022 12:27
Политика
Сторож кладбища в родном селе Назарбаева развеял слухи о бегстве экс-президента Казахстана
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нур-Султан, 17 января. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готовился нанести визит в родные места, однако накануне массовых беспорядков что-то пошло не так. Об этом рассказал кладбищенский сторож села Шамалган в окрестностях Алма-Аты.

По информации мужчины, в родное село Назарбаева еще до новогодних праздников поступил сигнал ждать кортеж бывшего главы государства. Однако после 3 января, когда по всей стране начались массовые беспорядки, елбасы покинул Шамалган. Поэтому слухи о бегстве Назарбаева в глубинку не соответствуют действительности, подчеркнул смотритель кладбища.

«В селе такие вещи не скроешь. Мы насчет его визита поняли по машинам с сопровождением, которые сюда понаехали. 2 января он абсолютно точно был здесь. Меня заранее предупредили, что приедет на кладбище. Мы все подготовили, ждали его. Но видимо, у него дела появились, не доехал», — раскрыл правду мужчина корреспондентам «Московского комсомольца».

Сторож кладбища в родном селе Назарбаева развеял слухи о бегстве экс-президента Казахстана
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Вопрос о местонахождении экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его текущем состоянии остается открытым. По информации некоторых источников, бывший национальный лидер может находиться в ОАЭ или Нур-Султане, некоторые инсайдеры СМИ даже сообщали о его «смерти». Помимо этого, передает Радио Sputnik, многочисленные родственники Назарбаева один за другим покидают руководящие должности в крупных компаниях и государственных структурах.

Ранее авторитетный политолог Евгений Сатановский допустил, что Нурсултан Назарбаев мог «отойти в мир иной». Однако, как сообщает НСН, политик со значительной долей вероятности просто уехал из Казахстана.

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Казахстан назарбаев бегство слухи местонахождение
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