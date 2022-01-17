Песков отметил сложные условия подготовки поездки Путина на открытие ОИ

Москва, 17 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка поездки Владимира Путина на открытие Олимпиады в Пекин продолжается, несмотря на распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

Официальный представитель Кремля отметил, что подготовка визита главы государства в Китай идет, но в достаточно сложных условиях. По его словам, китайская сторона проявляет максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. Также появляются дополнительные требования, которые обговариваются Москвой и Пекином.

«Даст бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся к полноформатным переговорам», — указал Песков.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. При этом у многих государств есть опасения из-за коронавируса. В частности, Швейцария предложила перенести соревнования.