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Лобовое столкновение минивэна и грузовика привело к смерти восьми человек в Казахстане

Происшествия

Нарушение правил дорожного движение на трассе Самара — Шымкент стало причиной трагичной аварии. Из-за пересечения встречной полосы на месте погибло несколько человек.

Инцидент произошел 15 января на 1397 километре дороги в Аральском районе Казахстана. На кадрах видеорегистратора видно, как грузовик, который, едет по своей полосе. В один момент на нее выезжает белый миневэн. Им управлял 31-летний мужчина. Лобового столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП погибли все пассажиры легкового автомобиля — восемь человек. Они скончались на месте, об этом сообщила пресс-служба Кызылординской области, где и произошла авария.

Местные правоохранительные органы уже проводят уголовное расследование случившегося.

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