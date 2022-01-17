Нехватка чипов может спровоцировать рост цен на Samsung Galaxy S22

Москва, 17 января. Корейская компания Samsung может поднять цены на смартфоны серии Galaxy S22. Поводом для повышения стоимости может стать глобальная нехватка чипов.

Согласно корейскому источнику, производитель может увеличить цены на устройства из-за дефицита процессоров. При этом на самые важные комплектующие цены выросли на 30-40%, а датчики изображения подорожали на 10-15%, пишет Phone Arena. Из-за этого стартовая цена Samsung Galaxy S22 может повыситься на 100 долларов и достичь 899 долларов (68,1 тысячи рублей).

В конце прошлого года стало известно, что корпорация Samsung намерена постепенно перейти с операционной системы Android на Fuchsia от Google. Переход должен пройти в течение нескольких лет.