Песков высказался о словах замгоссека США Нуланд про 18 вариантов ответа на действия РФ

Москва, 17 января. Российская Федерация рассматривает разные сценарии ответа на действия Москвы, но считает, что их должно быть меньше 18, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России.

Недавно заместитель госсекретаря рассказала, что российская сторона ищет конфликт, а должна сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Об этом Нуланд заявила во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов, сообщал телеканал «360».

Ранее Песков уточнил, что Москва пока не знает, каким будет исход переговоров с американской стороной и НАТО по вопросам безопасности. В интервью телеканалу CNN он рассказал, что между Россией, США и Альянсом есть «некоторое понимание».