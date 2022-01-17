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Песков высказался о словах замгоссека США Нуланд про 18 вариантов ответа на действия РФ

Политика
Песков высказался о словах замгоссека США Нуланд про 18 вариантов ответа на действия РФ
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 17 января. Российская Федерация рассматривает разные сценарии ответа на действия Москвы, но считает, что их должно быть меньше 18, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России.

Недавно заместитель госсекретаря рассказала, что российская сторона ищет конфликт, а должна сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Об этом Нуланд заявила во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов, сообщал телеканал «360».

Ранее Песков уточнил, что Москва пока не знает, каким будет исход переговоров с американской стороной и НАТО по вопросам безопасности. В интервью телеканалу CNN он рассказал, что между Россией, США и Альянсом есть «некоторое понимание».

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