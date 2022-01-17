Союз художников в Набережных Челнах борется за существование

Казань, 17 января. Председатель Союза художников в Набережных Челнах Ленар Ахметов прокомментировал бедственное положение, в котором оказалась организация.

Недавно избранному председателем местного Союза художников Ахметову пришлось спасать организацию от разорения, так как у нее накопились огромные долги по арендной плате и услугам ЖКХ. По словам Ахметова, когда пришло официальное письмо о расторжении договора на аренду помещения и выселении художников из офиса организации, пришлось срочно искать способы выживания, сообщает KazanFirst. Для начала он договорился о проведении в Казани выставок художников-должников с гарантированной продажей какой-то части картин.

Вырученные деньги направляются поставщикам коммунальных услуг. Еще Ахметов сумел устроить в пустовавшем полуразрушенном помещении изостудию для молодых мастеров. Теперь там проводятся мастер-классы, читаются лекции, благодаря чему удалось погасить около 500 тысяч рублей долга за услуги ЖКХ. По словам Ахметова, когда он стал разбираться с долгами, выяснилось, что многие художники исправно перечисляли бухгалтеру Союза деньги за коммунальные услуги, но эти средства куда-то пропали, поэтому надо навести порядок и в этом вопросе.

Ранее ФАН сообщал о том, что глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов исполнил песню, в которой посоветовал местным жителям способы решения проблем в сфере ЖКХ. Под опубликованным видеоклипом чиновник оставил номер горячей линии, а также ссылки на аккаунты муниципальных районов в соцсетях.