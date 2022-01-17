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Песков: Кремль на следит за возвращением Порошенко на Украину

Политика
Песков: Кремль на следит за возвращением Порошенко на Украину
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 17 января. Кремль не наблюдает за ситуацией вокруг поездки экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Недавно бывший глава государства вернулся на родину, где против него возбудили уголовное дело о государственной измене. По словам Пескова, Кремль не следит за событиями вокруг приезда Порошенко в Киев.

Ранее возле столичного аэропорта «Жуляны» на Украине выстроились единомышленники экс-президента в ожидании его прилета. Рядом с терминалом воздушной гавани расположились несколько тысяч человек. Там же находились несколько автомобилей с полицейскими и автобусов со спецназом.

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