В США назвали республиканца, способного бросить вызов Трампу перед выборами-2024

Вашингтон, 17 января. Ряд американских СМИ считают, что в рядах Республиканской партии появился политик, способный посоревноваться с Дональдом Трампом за роль лидера партии и кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Таким человеком обозреватели считают губернатора Флориды Рона Десантиса.

Журналист издания Huffpost сообщает со ссылкой на источники близкие к бывшему президенту, что упоминание Десантиса в качестве возможного претендента на пост президента, вызывает у Трампа нескрываемое раздражение.

Частично это связано с тем, что сам Десантис заявил, что не собирается брать пример с некоторых коллег по партии и отказываться от выдвижения своей кандидатуры на выборах, если в них будет участвовать Дональд Трамп. Сам же экс-президент уверен, что Десантис смог стать губернатором Флориды исключительно благодаря его поддержке, указывая, что без этого у нынешнего губернатора «не было шансов» на выборах в 2018 году.

Republican party has hit Rick bottom ! Zero decency or credibility left



Axios: Trump dogs "dull" DeSantis ahead of potential 2024 matchup.https://t.co/QEQ09QberB