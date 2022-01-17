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В США назвали республиканца, способного бросить вызов Трампу перед выборами-2024

Весь мир
В США назвали республиканца, способного бросить вызов Трампу перед выборами-2024
Global Look Press  /  Stefani Reynolds / Keystone Press Agency

Вашингтон, 17 января. Ряд американских СМИ считают, что в рядах Республиканской партии появился политик, способный посоревноваться с Дональдом Трампом за роль лидера партии и кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Таким человеком обозреватели считают губернатора Флориды Рона Десантиса.

Журналист издания Huffpost сообщает со ссылкой на источники близкие к бывшему президенту, что упоминание Десантиса в качестве возможного претендента на пост президента, вызывает у Трампа нескрываемое раздражение.

Частично это связано с тем, что сам Десантис заявил, что не собирается брать пример с некоторых коллег по партии и отказываться от выдвижения своей кандидатуры на выборах, если в них будет участвовать Дональд Трамп. Сам же экс-президент уверен, что Десантис смог стать губернатором Флориды исключительно благодаря его поддержке, указывая, что без этого у нынешнего губернатора «не было шансов» на выборах в 2018 году.

Большинство однопартийцев также не поддерживают нынешние президентские амбиции Десентиса. Многие союзники Трампа предостерегли губернатора от стремления оспорить партийное лидерство Трампа.

Сам Трамп в публичных высказываниях неоднократно подчеркивал, что не боится конкурентов внутри партии.

«Если бы я встретился с ним лицом к лицу, я бы победил его, как победил бы всех остальных», — заявил Трамп в интервью Yahoo News.

Тем не менее, в своем интервью для One America News, в котором Трамп сообщил о том, что сделал прививку от COVID-19, он обрушился с критикой на ряд своих коллег, обвинивших его в поддержке политики администрации Байдена, касающейся вакцинации. По словам Трампа, многие из его критиков также сделали прививку, однако им не хватает смелости признать это.

«Они не хотят этого говорить, потому что они трусливы. Ты должен это сказать — было у тебя это или нет, скажи это», — заявил Трамп.

Журналисты считают, что этими словами Трамп обратился непосредственно к Десантису, который, несмотря на критику в адрес экс-президента, не сообщил о наличии или отсутствии у него прививки.

СМИ назвали 10 конкурентов Байдена на президентских выборах в 2024 году
Global Look Press / Leigh Vogel-Pool / Keystone Press Agency

Впрочем, как подчеркивают аналитики, невзирая на слова Десантиса о готовности баллотироваться на президентские выборы, официального заявления по этому поводу от губернатора Флориды еще не было.

Вместе с тем, Десантис является одним из новых перспективных лиц Республиканской партии, и слухи о его возможном выдвижении на предстоящих выборах делают его одним из лидеров партии в период после Трампа.

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