Правозащитники обеспокоены фестивалем верблюжьей борьбы на западе Турции

Измир, 17 января. Традиционный фестиваль верблюжьих боев в западной Турции, который ежегодно привлекает тысячи гостей, вызвал критику со стороны активистов по защите прав животных. По их словам, крупные жвачные животные подвергаются жестокому обращению и получают травмы во время соревнований.

16 января в городе Сельчук, расположенном в провинции Измир, состоялся 40-й Международный фестиваль верблюжьей борьбы. Более 150 животных были представлены публике в декоративных костюмах с вышивкой.

«Борцов» вывели на песчаную арену, чтобы они сцепились друг с другом в присутствии судей и другого персонала. При этом верблюдов заставляют носить намордники, чтобы предотвратить укусы.

Тысячи людей устанавливают столы и стулья на холме, примыкающем к арене, готовят еду и трапезничают, наблюдая за боями.

????FOTO GALERİ | Efes Deve Güreşleri öncesinde "en süslü deve" seçildihttps://t.co/YBictkKNjd pic.twitter.com/f9Z7Zg4oZp — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) January 15, 2022

Тем временем активисты бьют тревогу. Представитель Федерации по правам животных (Haytap) в Измире Гюльгюн Хамамджиоглу заявила, что подстрекательство верблюдов к борьбе друг с другом является «большим преступлением».

«Вы видите животное, живое существо, сражающееся перед вами, и оно страдает. Оно может быть ранено, они могут убить друг друга. Людям это нравится и, вероятно, они получают финансовую прибыль. Пожалуйста, давайте все вместе остановим эти сцены позора», — отметила она.

В свою очередь, бывший глава представительства министерства туризма в Сельчуке Мехмет Фалакали отверг подобные суждения, заявив, что верблюды не могут серьезно ранить друг друга. По его словам, на арене присутствует персонал, который может разнять животных, если столкновения станут слишком интенсивными.

«Люди, которым поручено разделять верблюдов, оттаскивают их друг от друга, когда судья видит [негативное развитие событий]. Конечно, нет и речи о том, чтобы они ранили копыта или кусали друг друга», — добавил экс-чиновник, занимавшийся организацией этих боев на протяжении 35 лет.

Yüzyıllardır bölgemizde yapılmaya devam eden deve güreşleri bugün yine Yatağanımızda coşkuyla yaşandı.



Hemşehrilerimizin büyük katılım gösterdiği bugünde dostlar ile birarada olmak çok keyifliydi. #Yatağan #DeveGüreşi pic.twitter.com/QT4vCZiAwA — Av. Burak Erbay (@burakerbaychp) January 16, 2022

Участник турнира Неджип Джотура, у которого есть три верблюда, сообщил агентству Reuters, что это мероприятие стало давней традицией.

«Это то, что делается с любовью. Это не побоище, это просто борьба — точно так же, как борются люди», — объяснил он.

Еще один участник Яхья Явуз подчеркнул, что его семья заботится о своих четырех верблюдах, как о своих детях, и что его верблюды не причинят вреда другим.

Впрочем, определенным представителям фауны Турции грозит опасность не только из-за боев, организованных для развлечения публики. Так, вследствие аномальной жары и губительных сельскохозяйственных методов орошения тысячи птенцов фламинго погибли минувшим летом в районе соленого озера Туз в центральной Анатолии.

Кроме того, в прошлом году берега республики были подвержены «морским соплям» — слизистому органическому веществу. Из-за «вспышки» данного явления под угрозой оказались обитатели подводного мира: рыбы, креветки и морские коньки.