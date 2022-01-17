Сбежавший во Францию банкир Аблязов заявил о намерении свергнуть власть в Казахстане

Париж, 17 января. Банкир Мухтар Аблязов заявил, что разработал план свержения власти в Казахстане и планирует попросить у Запада помощь в его реализации.

Аблязов заочно осужден в Казахстане за убийство партнера по бизнесу Ержана Татишева в 2004 году. В настоящее время банкир находится на территории Франции.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода», — сказал он в интервью РИА Новости.

После этого будут объявлены выборы, а должность президента Казахстана впоследствии будет ликвидирована, добавил банкир. Также Аблязов отметил, что обращался по этому вопросу лично к французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Ранее банкир рассказал, что Центр координации январских протестов в Казахстане располагался в Киеве. Организация начала свою работу в первых числах 2022 года, уточнил он.