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Кедми: слова Лаврова о закончившемся терпении у России стали сигналом для США и Европы

Политика
Кедми: слова Лаврова о закончившемся терпении у России стали сигналом для США и Европы
twitter.com  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 17 января. Пугающая фраза министра иностранных дел России Сергея Лаврова остудила пыл США и НАТО и буквально усадила их за стол переговоров по безопасности. С таким заявлением выступил авторитетный израильский политолог Яков Кедми.

По наблюдениям экс-главы секретной службы «Натив», тон в полемике США и других государств коллективного Запада существенно изменился за последние несколько дней. С момента завершения первых контактов по вопросам коллективной безопасности все больше и больше крупных чиновников выступают за диалог с Москвой.

Как считает Кедми, это может быть напрямую связано с выступлением Сергея Лаврова в ходе большой пресс-конференции. Глава дипломатического ведомства ясно дал понять, что у Москвы не бесконечное терпение, и постоянно ждать обещаний от коллективного Запада она не собирается. Такую же точку зрения выразил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Радио Sputnik.

«То, что сказал Лавров, — очень серьезно. А Лавров сказал простую фразу: "Наше терпение кончилось". Россия никому же не угрожала во время этих переговоров. Но то, что ответил Путин в свое время Байдену, когда тот начал угрожать санкциями. Он сказал, что "вы рискуете тем, что мы разорвем все отношения с вами и с Западом". Россия не имеет права не выиграть в этой борьбе», — отметил Яков Кедми в эфире телеперадачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Кедми: слова Лаврова о закончившемся терпении у России стали сигналом для США и Европы
Prt Scr youtube.com / Россия 24

Ранее авторитетный политолог Яков Кедми отметил, что президент России Владимир Путин на намерен блефовать на переговорах с коллективным Западом по гарантиям безопасности. По информации НСН, в Кремле также допускают развертывание странами НАТО наступательных вооружений на территории Украины, что для Москвы неприемлемо.

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Сергей Лавров россия сша нато кедми гарантии безопасности
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