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Украинские военные и пограничники готовятся к участию в учениях по стандартам НАТО

Армия
Украинские военные и пограничники готовятся к участию в учениях по стандартам НАТО
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 января. Бойцы ВСУ вместе с украинскими пограничниками в феврале примут участие в военных учениях по стандартам НАТО.

Госпогранслужба Украины сообщила, что военнослужащих будут обучать украинские инструкторы, однако участие в маневрах также примут наблюдатели-тренеры из Североатлантического альянса. Отмечается, что в преддверии мероприятия во Львовской области состоялась конференция по планированию учений.

«Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS», — сказано в сообщении.

Старт учений запланирован на первую декаду февраля, продлятся они до начала апреля. Основной целью маневров является повышение совместимости подразделений ВСУ с военными формированиями стран НАТО.

Ранее в МИД РФ заявили, что Альянс искусственно заманивает к себе Украину. Стоит отметить, что в Киеве решили поставить на воинский учет сотни тысяч украинок, передает телеканал «360».

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украина всу нато учения
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