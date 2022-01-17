Лолита Милявская рассказала, почему композитора Игоря Николаева называют "Моцартом"

17 января артист, чье имя известно по всей России, Игорь Николаев отмечает день рождения. Автору хитов главных звезд нашей эстрады, включая Аллу Пугачеву, исполняется 62 года. Его собственные песни, такие как «Дельфин и русалка», «Малиновое вино», «Пять причин» когда-то звучали повсюду. Примадонна называет певца уникальным явлением в культуре и искусстве, а Филипп Киркоров всегда подчеркивает его гениальность. В честь дня рождения Игоря Николаева певица Лолита Милявская в интервью ФАН рассказала, кто и почему прозвал этого музыканта Моцартом.

«С легкого слова «Дуэта академия» мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального, шоу-бизнесового ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый. И все твои стихи — это твои раны, и это твои дети. И я рада, что раны бывают и неглубокими, поэтому иногда у тебя очень яркие, ироничные, позитивные стихи, которые помогают другим выстоять в каких-то мелких жизненных царапинах», — объяснила Лолита.

instagram.com / @lolitamilyavskaya

Также звездная собеседница ФАН искренне поздравила с днем рождения друга и любимого композитора.

«Главное — будь здоров. Все остальное не имеет значения. Ну, а уж Моцартом ты будешь навсегда», — подчеркнула Лолита.

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Игорь Николаев — известный отечественный певец, композитор, поэт, актер, продюсер. Носит звание Заслуженного деятеля искусств России. Его песни распевали несколько поколений, его биография продолжает интриговать миллионную армию поклонников.

Ранее в интервью ФАН Митя Фомин рассказал, кто и почему прервал его отпуск в Монте-Карло и заставил работать в день рождения в Москве.