Митя Фомин отказался от профессии педиатра ради мечты стать музыкантом

Москва, 17 января. Экс-звезда группы Hi-Fi Митя Фомин планировал стать врачом до того, как построил карьеру в шоу-бизнесе. Артист вспоминал, как ушел из медицины и добился успеха на сцене.

Митя Фомин уже более 20 лет находится на российской сцене, 17 января он также принимает поздравления. Артисту исполнилось 48 лет, но он все еще может составить конкуренцию молодым исполнителям.

Однако вокалист не всегда был уверен в желании стать музыкантом. Как рассказал Фомин в давнем интервью изданию «Аргументы и Факты», музыкальная школа на время отбила у него желание заниматься творчеством.

«В какой-то момент сказал маме: «Хочу быть ветеринаром». А тогда это была сельскохозяйственная профессия, никто не лечил попугайчиков. Если хочешь лечить — будешь врачом. И я пошел поступать в медицинский институт», — вспомнил Фомин.

Посреди учебы артист взял отпуск и отправился в Америку, где пытался записывать музыку и выживал, подрабатывая массажистом. Вернувшись домой, он окончательно решил связать жизнь с шоу-бизнесом и поступил во ВГИК, параллельно получив диплом педиатра.

Кристина Орбакайте также отпраздновала день рождения мужа Михаила Земцова 16 января. Артистка обратилась к супругу с трогательным поздравлением.