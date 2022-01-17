Экономист Хазин оценил вероятность вхождения в ОДКБ десятка стран Латинской Америки

Москва, 17 января. Два элегантных шага России в ответ на членство Украины в НАТО заставят США не только навсегда отказаться от этой идеи, но и забыть о своих разрекламированных суперсанкциях.

Таким мнением с ведущими You-Tube-канала «Sputnik на русском» поделился экономист и публицист Михаил Хазин, комментируя категорический отказ США предоставить России гарантии нерасширения Североатлантического альянса на восток. Карту украинского членства НАТО в руках у американцев можно смело связывать и с угрозами конгресса об удушении санкциями. Два этих тезиса на самом деле неразрывны.

Хазин призвал не воспринимать всерьез «санкционные выпады» некоторых американских сенаторов, так как они не имеют ничего общего с реальностью. Даже настроенные на прямую конфронтацию с РФ элиты в Вашингтоне никогда не пойдут на такой шаг, ибо должны понимать, какой удар вышеупомянутые ограничения нанесут по самим США. Тема с Украиной в НАТО не так опасна для американцев (во всяком случае, так считают многие аналитики в Вашингтоне), но на самом деле приведет к не менее болезненному провалу, как и санкции. Только на этот раз пострадают геополитические позиции США. Хазин отметил, что в качестве ответа на манипуляции с Украиной в НАТО Москва провернет быструю и короткую партию с гарантированным матом в два хода.

Федеральное агентство новостей /

«НАТО и США крайне жестко объяснили нам, что любая страна выбирает свой путь, ограничивать право Украины и Грузии присоединиться к НАТО невозможно, ну и так далее. Допустим, они все же потащили Украину в альянс. Теперь представьте себе, что завтра, что-то там в Гондурасе зачесалось и Гондурас объявляет о вхождении в ОДКБ. Пусть это будет в 9 утра. В 9:05 Россия объявляет, что в связи со вступлением Гондураса в ОДКБ там уже создана база и там уже стоят российские ракеты с подлетным временем до США 15 минут. Возмущенные США, как в 1962, выдвигают ультиматум: «Если в течение суток ракеты не будут убраны, США нанесут по Гондурасу ракетно-ядерный удар». И вот тут второй ход. Россия берет этот ультиматум, переводит его с американского на английский и направляет в НАТО только по поводу Украины. Мат гарантирован. Конечно, Гондурас может и не захотеть в ОДКБ. Хотя я сильно сомневаюсь. В Латинской Америке как минимум десяток стран будут не против такого поворота событий», — расписал убедительный ответ Москвы на манипуляции с Украиной Хазин.

Экономист повторил, что не исключает такого развития событий, после чего Вашингтон будет вынужден отказаться от «украинской затеи» и забыть о каких-либо санкциях. На днях советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан грозно заявил, что США жестко ответят на появление военной инфраструктуры России на Кубе или Венесуэле. В этой ситуации Белый дом откровенно блефует и почему-то не берет в расчет другие страны Латинской Америки, которые могут внезапно выразить желание наладить тесное военное сотрудничество с Россией. Эта ошибка США, допущенная на самом деле очень давно, обесценивает все сегодняшние угрозы американцев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар указал на три громкие победы России в переговорах с США.