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Яна Рудковская зарабатывает по 2 млн долларов ежегодно

Шоу-бизнес
Яна Рудковская зарабатывает по 2 млн долларов ежегодно
Агентство городских новостей Москва

Москва, 17 января. Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о своих доходах. По словам знаменитости, после уплаты налогов у нее остается по 2 миллиона долларов ежегодно.

Знаменитости редко любят делиться сведениями о своих заработках. Однако Рудковская стала исключением. Она не стала игнорировать вопрос подписчика о доходах.

«В среднем 2 миллиона долларов в год после оплаты налогов», — написала Рудковская в Stories на своей странице в Instagram.

Светская львица добавила, что семейный бюджет она с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко не разделяет. Рудковская также отметила, что ее супруг намного популярнее: спортсмена знают во всем мире.

Многие хейтеры обвиняют Рудковскую в том, что она хвастается своим богатством. Знаменитость при этом старается не цепляться за упреки в свой адрес, однако игнорировать заявления о чрезмерной роскоши не может.

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