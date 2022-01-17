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Лукашенко: у границ Белоруссии сосредоточено более 30 тысяч иностранных военных

Армия
Лукашенко: у границ Белоруссии сосредоточено более 30 тысяч иностранных военных
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 17 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч солдат, военная техника и различные вооружения.

По словам белорусского лидера, Варшава попросила Североатлантический альянс развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Лукашенко также добавил, что Украина наращивает военное присутствие у границ Белоруссии.

«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Польша договорилась с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией. Известно, что длина забора будет составлять 186 километров.

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белоруссия польша лукашенко граница военные
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