Военная кампания ЛНА и призыв к отставке ПНЕ — что произошло в Ливии с 10 по 16 января

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 10 по 16 января 2022 года.

Происшествия

В ночь на 10 января ливийские силовики уничтожили лагерь мигрантов у офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Триполи. В ходе операции задержали более 600 нелегалов. Их доставили в центр содержания под стражей в районе Айн-Зара, где отсутствуют какие-либо условия для проживания.

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» призвала местные власти прекратить массовые аресты и соблюдать права человека. Ответственность за произошедшее возложили и на Европейский союз, который поощряет нарушения в Ливии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) развернула в середине недели широкую и всестороннюю военную кампанию в южном регионе страны по борьбе с преступностью. Усилия направлены на пресечение всех видов незаконной деятельности, включая торговлю людьми и наркотиками, контрабанду, распространение вооруженных группировок и работу нелегальных заправочных станций.

Батальон «Субул ас-Салам» ЛНА в среду, 12 января, объявил о закрытии пограничных переходов с Суданом и Чадом. Мера, принятая с целью обеспечения безопасности, продлится до дальнейшего уведомления.

Генеральная электроэнергетическая компания (GECOL) сообщила о гибели двух человек в результате обрыва высоковольтных проводов в пятницу, 14 января. Инцидент произошел в районе Халат бин Аун к югу от столицы.

В начале недели GECOL провел кампанию по устранению незаконных подключений к электросети в Триполи. Сотрудники зафиксировали десятки незарегистрированных проводов, ведущих в жилые помещения и небольшие магазины.

В четверг, 13 января, башенный кран упал на недостроенный небоскреб в ливийской столице. Фасаду здания нанесен серьезный ущерб. Пользователи социальных сетей отмечают, что возведение квартала, где случился инцидент, приостановлено с 2011 года.

Политика

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 12 января обвинил Европейский союз в начале войны в Ливии. По его словам, развязывание боевых действий на территории африканской страны более 10 лет назад произошло по инициативе ЕС, а не Североатлантического альянса, который лишь «оказывал поддержку союзникам».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении укрепить сотрудничество с ливийскими политическими партиями по вопросу проведения президентских и парламентских выборов, намеченных ранее на 24 декабря 2021 года. По его словам, специальный посланник Стефани Уильямс усиленно работает со всеми сторонами в североафриканском государстве, чтобы как можно скорее создать условия для всеобщего голосования.

Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев на уходящей неделе пообщался со спецсоветником Стефани Уильямс и послом США Ричардом Норландом. Обе встречи состоялись в тунисской столице. Темой переговоров стали президентские и парламентские выборы, а также восстановление электорального импульса в североафриканской стране.

Палата представителей сформировала шесть комитетов для рассмотрения возможности объединения государственных ведомств. Новый орган также займется наблюдением за назначением на суверенные должности.

Спикер Палаты представителей Агила Салех переговорил с заместителем председателя Президентского совета Абдаллой аль-Лафи в субботу, 15 января. Стороны обсудили пути поддержки политического процесса. Достигнута договоренность о постоянных консультациях по вопросам продвижения плебисцита и национального примирения.

Депутаты призвали генеральную прокуратуру отстранить премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу от занимаемой должности. Инициатива 15 парламентариев также включает требование возбудить расследование совершенных главой кабмина нарушений.

Ливийский журналист Ферас Босалум опубликовал два благодарственных письма муниципальных советов, адресованных ПНЕ и Абд аль-Хамиду Дабибе. По его словам, исполнительная власть вынуждает административные органы на местах отправлять официальные хвалебные послания в обмен на перечисление заработных плат.

Министерство иностранных дел ПНЕ и Управление гражданской авиации в понедельник, 10 января, договорились о совместных усилиях по снятию запрета Евросоюза на полеты самолетов национальной авиакомпании в страны ЕС. Руководители ведомств посетят ряд европейских государств, чтобы проинформировать о мерах, введенных в рамках обеспечения безопасности для приема международных рейсов, и попросить о возобновлении перелетов.

Экономика

Компания Akakus Oil Operations объявила 10 января о возобновлении добычи нефти на месторождениях Аш-Шарара, Аль-Филь, Аль-Хамада и Аль-Вафа. Объекты оставались закрытыми с середины декабря 2021 года, из-за чего общее производство снизилось более чем на 350 тысяч баррелей в сутки.

На следующий день Национальная нефтяная корпорация (ННК) заявила о приостановке экспорта из нефтеналивного порта Ас-Сидра. Решение принято ввиду плохих погодных условий и неспособности восстановить разрушенные резервуары из-за отсутствия финансирования.

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж в ходе встречи с заместителем премьера Рамаданом Буджанахом в среду, 12 января, объявил о подготовке инвестиционного плана. Реализацию карты по развитию бизнеса начнут с богатого природными ресурсами южного региона.

Нефтяная корпорация подсчитала чистую выручку за ноябрь и декабрь 2021 года. Согласно заявлению ведомства, опубликованному в пятницу, 14 января, доходы, полученные за два месяца, превысили 4,322 млрд долларов.

Общество

В среду, 12 января, народ амазиг отпраздновал берберский Новый год. С наступлением 2972-го «Йеннаера» граждан поздравил Президентский совет, впервые опубликовав заявление на языке этнического меньшинства страны.

Власти Ливии вернули 97 сомалийских беженцев на родину. Операция прошла в рамках усилий правительства восточноафриканской страны по репатриации сограждан, оказавшихся в затруднительном положении.

Сотрудники министерства окружающей среды ПНЕ выходили на митинги в столице 12 и 16 января. Госслужащие, не получавшие жалованья в течение семи лет, потребовали от руководства разобраться с отсутствием заработных плат.

В Сети появились фотографии, на которых астронавт якобы водружает ливийский флаг на поверхности Марса. Постановочная съемка прошла на территории североафриканской страны. Скалистая местность, похожая на ландшафт планеты, расположена недалеко от города Гат в районе Тэнсу.

Французская археологическая миссия в Ливии объявила о начале второго этапа восстановления Национального музея в Триполи. Проект реализуется в сотрудничестве с Грацким университетом и фондом ALIPH, а также в координации с дипломатическими представительствами обеих стран.