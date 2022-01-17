Минтруд России уточнил размеры декретных пособий в 2022 году

Москва, 17 января. Минтруд РФ напомнил об увеличении в 2022 году минимального размера пособия по беременности.

Повышение выплат связано с увеличением показателя минимального размера оплаты труда (МРОТ). После принятия этого решения объем минимальной выплаты по беременности и родам достиг 63 932 рубля 40 копеек. В прошедшем году показатель составлял 58 878 рублей 49 копеек.

Рост стал возможным из-за индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов. Размер выплат повышается, если при родах произошли осложнения или беременность была многоплодной. В таких случаях размер государственной помощи может достигать 499 084 рубля 40 копеек, уточняется в Telegram-канале Минтруда.

Несколько других пособий также будут проиндексированы в феврале.