Москва ведет переговоры по безопасности в Европе с Вашингтоном, поскольку Брюссель делегировал свои полномочия Соединенным Штатам. Таким мнением с ФАН поделился украинский эксперт по вопросам обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

В Брюсселе 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях Москвы и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения Альянса на восток.

Руководство НАТО настаивает на том, что не может закрыть двери для новых членов, таких как Украина и Грузия. Однако против этого решения выступают другие страны, входящие в военно-политический блок.

Эксперт Олег Стариков рассказал, почему США делают такие важные шаги, не проведя соответствующие консультации со своими стратегическими партнерами. По его словам, за ЕС уже давным-давно все решает Вашингтон. Однако украинский полковник признал и абсолютное военное превосходство России над Европой.

«Почему Москва ведет переговоры по безопасности в Европе с США, а не с Брюсселем. Реально — у каких европейских стран сегодня сколько дивизий? У немцев есть десять дивизий, из которых только пять являются боеспособными. В Европе нет реальной военной силы, которая могла бы противодействовать армии Российской Федерации. Россия знает, что вопросы безопасности в Европе вещаются в США. Поэтому Москва и ведет переговоры с Вашингтоном», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Стариков рассказал, почему украинская армия, которую киевские политики называют самой сильной в Европе, не может считаться таковой. По его мнению, сегодня во главе ВСУ находятся некомпетентные офицеры.

«К большому сожалению, ни офис президента [Владимира] Зеленского, ни его советники вообще не понимают, что они делают. Почему? Потому что там нет таких людей, которые бы понимали, что нужно делать. Я разговаривал с одним из генералов, который отвечает за сектор обороны и безопасности. Так оказалось, что он до назначения командовал всего пятью солдатами. Когда военнослужащий обучается шесть месяцев на командира отделения, а в итоге он командует десятью солдатами. Так вот, уровень подготовки украинских офицеров, которые отвечают за оборону страны, не соответствует тем вызовам, которые есть на сегодняшний день», — резюмировал собеседник ФАН.

Бундестаг хочет стабильных отношений с Россией. С таким заявлением выступила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.