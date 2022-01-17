Рекорд по скоростной сборке кубика Рубика ногами поставила пятилетняя девочка из Грузии

Семья мировых рекордсменов по сборке кубика Рубика живет в столице Грузии. Несколько лет назад род Марчилашвили прославил сын Вако. А сейчас весь мир узнал о пятилетней Анне.

Девочка еще даже не ходит в школу, а ее уже показывают в популярных телепередачах и присуждают статус рекордсменки. Она решила подойти к сборке головоломки нестандартным способом — собрать ее ступнями.

«Я собираю кубик Рубика ногами, пою, танцую, хожу в детский сад и на гимнастику. Кроме меня никто не собирал кубик ногами. Сначала было сложно, но сейчас уже привыкла», — хвастается Анна Марчилашвили.

Малышка установила мировой рекорд, собрав головоломку меньше, чем за две минуты. Родственники описывают ее как очень талантливую, сообразительную и умную девочку.

Анной гордится даже ее знаменитый старший брат Вако, который в 2018 году попал в Книгу рекордов Гиннеса. Парень собрал шесть кубиков за одну минуту 44 секунды под водой на одном вдохе. Также он является многократным чемпионом Грузии по скоростной сборке головоломки.

«Я могу собрать кубик Рубика за семь секунд. Я начал собирать их в 12 лет. Это было сложно, но я научился. Моя сестра — новичок, она собирает кубики только шесть месяцев. Она даже сделала таблицу Менделеева. Здесь 88 кубиков Рубика, каждый обозначает один элемент таблицы. Это очень трудно, но у нее получилось», — рассказывает молодой человек.

Родители Анны и Вако называют своих детей очень талантливыми. В их доме огромное количество знаменитой весь мир головоломки разных форм и размеров.