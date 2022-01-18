Лучше один раз увидеть: топ-5 лучших мюзиклов всех времен

Одной из громких премьер прошлого года стала адаптация Стивеном Спилбергом культового мюзикла «Вестсайдская история». Несмотря на то, что режиссер брал за основу одноименную бродвейскую постановку, с фильмом 1961 года у новой версии много общего. Некоторые критики даже говорили, что она превосходит старую — однако это не делает последнюю менее значимым кино.

По этому случаю ФАН решил вспомнить главные классические мюзиклы, которые стоит посмотреть всем, кто любит песни и танцы на экране. К тому же каждый из этих фильмов включен в список лучших Американским институтом кино — а это какой-никакой маркер качества.

«Вестсайдская история» (1961)

Кадр из фильма «Вестсайдская история» /

Музыкальная драма, переосмысляющая на новый лад историю Ромео и Джульетты, перевернула жанр киномюзикла, приблизив истории и героев к простым людям. Картина получила десять «Оскаров», три «Золотых глобуса» и премию «Грэмми» за лучший саундтрек, а также вошла в Национальный реестр фильмов США.

В центре сюжета — улицы Манхэттена, на которых идет беспощадная война между двумя бандами: Джетами, потомками белых эмигрантов, и Акулами, выходцами из Пуэрто-Рико. Противостояние начинает набирать обороты, когда Тони и Мария, представители разных группировок, влюбляются друг в друга.

«Поющие под дождем» (1952)

кадр из фильма «Поющие под дождем» /

У критиков есть интересное определение фильма как некоей «автобиографии Голливуда» эпохи перехода от немого к звуковому кино. Главный герой — музыкант и звезда немых фильмов Дон Локвуд, пытающийся приспособиться к переменам с помощью знакомой танцовщицы Кэти Селдон. По сути, основой картины стали музыкальные номера, которые студия Metro-Goldwyn-Mayer ранее нигде не исполнила. Сценаристов попросили связать их в одну историю, и тут обнаружилось, что лучшие мелодии как раз появились на рассвете звукового кино. Так и появилась завязка легендарного мюзикла, главные роли в котором исполнили звезды Джин Келли, Дебби Рейнолдс и Дональд О’Коннор.

«Звуки музыки» (1965)

кадр из фильма «Звуки музыки» /

Действие фильма, отмеченного пятью «Оскарами», разворачивается в австрийском Зальцбурге накануне Второй мировой войны. Молодая девушка Мария (Джули Эндрюс) готовится стать монахиней, однако настоятельница решает отправить девушку в семью овдовевшего офицера фон Траппа (Кристофер Пламмер). В роли гувернантки она помогает ему справляться с семерыми детьми, а после вовсе влюбляется в отца семейства.

Удивительно думать, что первые отзывы критиков о «Звуках музыки» были неоднозначны, ведь после премьеры картину ждал оглушительный успех. Через год мюзикл стал самым кассовым фильмом всех времен и удерживал этот статус в течение следующих пяти лет. Помимо прочего, лента получила стопку профессиональных наград и прочно вошла во всевозможные кинематографические списки.

«Мэри Поппинс» (1964)

кадр из фильма «Мэри Поппинс» /

За год до австрийской истории актриса Джули Эндрюс снялась в мюзикле о сказочной няне по имени Мэри Поппинс. С идеальными манерами, умением ладить с детьми и безупречными вокальными данными она попадает в дом Бэнксов, полный хлопот и неурядиц. С появлением няни жизнь семьи меняется и начинает играть новыми красками. Кстати, сам Уолт Дисней пытался купить права на экранизацию у писательницы Памелы Трэверс целых 23 года. Но знала ли она тогда, что киноадаптация ее книг станет настоящей классикой? Кстати, о затянувшейся сделке между главой студии и писательницей рассказывает фильм 2013 года «Спасти мистера Бэнкса».

«Кабаре» (1972)

кадр из фильма «Кабаре» /

Музыкальная драма Боба Фосса, одного из величайших театральных постановщиков, которая входит в пятерку лучших мюзиклов Голливуда. Фильм снят по мотивам полуавтобиографического романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин», а главную роль исполняет блистательная Лайза Миннелли. Сюжет вертится вокруг берлинского кабаре, где в начале 1930-х выступает певица Салли Боулз. Вечный праздник не может длиться долго — за дверьми заведения к власти восходят нацисты и мир постепенно погружается в хаос. В год выхода мюзикл получил целую стопку премий: от «Золотого глобуса» до «Оскара», где создателям вручили восемь статуэток. Ну и песни, и музыкальные номера стали популярны сами по себе; композиции много раз исполнялись Лайзой Миннелли на концертах и выпускались на ее дисках.