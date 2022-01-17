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Порошенко пригрозил наказать нынешние власти Украины

Политика
Порошенко пригрозил наказать нынешние власти Украины
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 17 января. Представители нынешней украинской власти понесут наказание, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

Утром в понедельник, 17 января, бывший глава государства прилетел на родину из Варшавы. На Украине политика обвиняют в госизмене. Как подтвердило Госбюро расследований, сотрудники ведомства пытались вручить Порошенко повестку в суд, но он проигнорировал документ.

В ведомстве не исключили, что Порошенко сам придет на заседание в Печерский районный суд Киева, где в отношении него изберут меру пресечения. Политик же уверен, что его не посадят за решетку.

Как считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, возвращение Петра Порошенко в страну станет спецоперацией против нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Парламентарий уверен, что Зеленский отдыхает, не занимается делами страны и не реагирует на происходящее в мире, пишет НСН.

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