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Домашний арест максимум: почему Зеленский не решится «закрыть» вернувшегося на родину Порошенко
Политика
Домашний арест максимум: почему Зеленский не решится «закрыть» вернувшегося на родину Порошенко
Народные новости  / 

Олигарха Петра Порошенко по возвращении в Киев ждет максимальное наказание в виде заключения под домашний арест. Поскольку президент Украины Владимир Зеленский, боясь разочаровать Запад, не решится на более серьезные шаги. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог Владимир Джаралла.

«Для этого человека привычно устраивать традиционные шоу, и сейчас мы присутствуем при очередной реализации «программы». Он, скорее всего, знает, что ему максимум грозит домашний арест, а, возможно, даже и этого не будет. Однако из этой ситуации он хочет извлечь максимальную выгоду, поэтому мы и наблюдаем это «выступление» чуть ли не в прямом эфире. Поведение этого человека всегда отличалось хитростью и осторожностью, меньше всего он привык рисковать собой», — считает политолог.

При этом, по мнению Джараллы, президент Украины Владимир Зеленский не рискнет воспользоваться ситуацией, чтобы «убрать» своего оппонента в лице Петра Порошенко. Поскольку полноценный арест Порошенко может стать политическим концом для нынешнего лидера страны.

«Зеленский в данный момент пользуется методами, которые уже вызывают определенные замечания у его покровителей на Западе. Пока еще эти методы не выходят за привычные для них рамки — использование судебной системы и псевдоправых инструментов для устранения соперников. Однако переход к более серьезным действиям грозит Зеленскому очень большими неприятностями», — пояснил политолог.

По его мнению, фигура Порошенко еще не вышла из политической игры на Украине. Более того, у политика есть все шансы в очередной раз стать президентом Украины.

«Мы вполне можем увидеть Порошенко на президентском посту, если только не появится альтернативный кандидат. Им может стать, например, бывший председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, но неизвестно, захочет он этого или нет. Зеленский уже не президент — это понятно для всех на Украине, и в этих условиях у Порошенко очень высокие шансы — на него работает отсутствие альтернативы», — подчеркнул Джаралла.

Ранее Владимир Джаралла подчеркивал, что бегство Порошенко за границу было выгодно Зеленскому. По мнению политолога, нынешний лидер Украины рассчитывал на то, что его оппонент не вернется в страну, поставив крест на своей политической карьере.

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Все новости / Политика / Домашний арест максимум: почему Зеленский не решится «закрыть» вернувшегося на родину Порошенко
украина порошенко зеленский джаралла
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