Нападающий «Локомотива» Зе Луиш назвал незаконным свое отстранение от заявки на сезон

Москва, 17 января. Футболист Зе Луиш высказался о своем исключении из участия в сезоне. Нападающий считает, что руководство клуба «Локомотив» поступило несправедливо и проявило безразличие к игроку.

Клуб «Локомотив» прекратил сотрудничество с футболистом Зе Луишем после нерезультативного сезона. Спортсмен узнал о своем исключении из заявки на сезон во время лечения. По словам игрока, он был готов вернуться в команду уже в октябре, однако клуб отказался от работы с ним. Нападающий признался в беседе с изданием «Чемпионат», что считает решение руководства незаконным.

«Они приняли это решение (исключение из заявки. — Прим. ФАН) против моей воли. Можно даже сказать, против закона. Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь, что я делаю. «Локо» вообще не беспокоился», — пожаловался футболист.

«Локомотив» заменил Зе Луиша на нового нападающего в лице чешского футболиста Яна Кухта. Спортсмен перешел в клуб из пражской «Славии».