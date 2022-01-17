Переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели

Москва, 17 января. Стороны нормандских переговоров могут вновь встретиться в течение ближайших недель. Соответствующее заявление сделал в ходе беседы с «Интерфаксом» информированный источник.

По его словам, место проведения встречи еще неизвестно. Он подчеркнул, что, скорее всего, переговоры в «нормандском формате» состоятся в конце января или начале февраля.

«На повестке обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы и не обсуждаются», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что диалог между Россией и Соединенными Штатами на фоне украинского кризиса является позитивной новостью. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.