Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 11:35
11:33
Общество
Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Волгоградской области
11:31
Происшествия
В Петербурге за сутки произошло 352 аварии из-за гололеда
11:29
Происшествия
Сбивший мать и дочь на Университетском проспекте водитель регулярно нарушал ПДД
11:29
Шоу-бизнес
«Концерт сегодня»: кто и почему прервал отпуск Мите Фомину и заставил работать в день рождения
11:27
Общество
В Удмуртии спасли застрявшую на опоре ЛЭП кошку
11:25
Политика
Порошенко пригрозил наказать нынешние власти Украины
11:24
Общество
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели и ветра
11:22
Спорт
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш назвал незаконным свое отстранение от заявки на сезон
11:22
Общество
Ученые из Лидсского университета предупредили об опасности бутербродов с колбасой
11:18
Происшествия
Омич втянул в наркоторговлю мать и сестру
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели

Политика
Переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 января. Стороны нормандских переговоров могут вновь встретиться в течение ближайших недель. Соответствующее заявление сделал в ходе беседы с «Интерфаксом» информированный источник.

По его словам, место проведения встречи еще неизвестно. Он подчеркнул, что, скорее всего, переговоры в «нормандском формате» состоятся в конце января или начале февраля.

«На повестке обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы и не обсуждаются», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что диалог между Россией и Соединенными Штатами на фоне украинского кризиса является позитивной новостью. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели
россия нормандский формат переговоры
Комментировать