The Times: премьер Британии Джонсон готовит зачистку после скандала с «винными пятницами»

Лондон, 17 января. Британский премьер Борис Джонсон готов пойти на самые крайние меры, чтобы сохранить свой пост на фоне скандала с вечеринками во время коронавирусного локдауна. Разоблачение коварного плана политика опубликовало издание The Times.

По информации журналистов, после скандала с «винными пятницами» глава кабмина Соединенного Королевства готовит «массовую зачистку» собственной администрации. Также премьер-министр официально извинился за подпольные мероприятия, передает Радио Sputnik.

Политик считает публичное покаяние, с которым ему пришлось выступить, унизительным и уже готовит массовые увольнения своих помощников. Все эти действия, по словам информаторов The Times, Джонсон будет прикрывать новыми высказываниями в прессе.

«Борис готовится жертвовать жизнями своих сотрудников, чтобы спасти собственную. Это будет Ночь длинных козлов отпущения!» — передал журналистам информацию источник, знакомый с ситуацией на Даунинг-стрит, 10.

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Несмотря на принесенные публично извинения, Борис Джонсон все еще может понести наказание за скандальные «винные пятницы». Как сообщает The Telegraph, политика вызвали на допрос в Службу высших чиновников Великобритании. По информации НСН, премьер-министр может быть отправлен в отставку до конца марта этого года.