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Омич втянул в наркоторговлю мать и сестру
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Омич втянул в наркоторговлю мать и сестру
Происшествия
Омич втянул в наркоторговлю мать и сестру
Невские Новости  / 

Омск, 17 января. Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении семьи, организовавшей нелегальный бизнес по выращиванию и продаже конопли.

Житель Омска еще в июле 2014 года закупил в интернете семена конопли, пластиковые емкости, грунт, удобрения и начал выращивать в хозяйственных постройках в Омской области наркотические растения. Постепенно к преступному бизнесу он привлек сестру и мать. Шайка, в которую входили еще два курьера, орудовала вплоть до сентября 2019 года, когда была нейтрализована полицией, сообщает «Омск-Информ».

Суд приговорил пятерых участников нелегального бизнеса к лишению свободы в колонии строгого режима сроком от 5 до 8 лет. При этом мать инициатора преступного бизнеса получила 4,5 года лишения свободы условно.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Воронеже трех местных жителей, занимавшихся торговлей синтетическими наркотиками. Сначала полицейские задержали молодого наркоторговца, его 19-летняя подруга втянулась в преступный бизнес, чтобы заработать деньги и оплатить услуги адвоката для сожителя.

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суд приговор наркоторговля
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