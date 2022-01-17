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Шукшину возмутило появление Киркорова в новой части «Последнего богатыря» в роли Жар-птицы

Шоу-бизнес
Шукшину возмутило появление Киркорова в новой части «Последнего богатыря» в роли Жар-птицы
instagram.com  /  @shukshina_maria

Москва, 17 января. Актриса Мария Шукшина обрушилась с критикой на фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» из-за появления в картине короля эстрады Филиппа Киркорова.

Артистка приступила к просмотру картины Дмитрия Дьяченко из-за своей любимой коллеги Елены Валюшкиной, которая исполнила одну из главных ролей. Однако досмотреть ленту, вышедшую в прокат в конце декабря, она не смогла.

«Хватило на 40 минут, когда Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского», — возмущенно написала в своем Telegram-канале 54-летняя актриса.

Знаменитость попросила прощения у коллег из-за того, что не смогла досмотреть третью часть «Последнего богатыря». По ее словам, ей стало тошно и противно от фильма.

Ранее Киркоров рассказал, как попал в проект. По его словам, кинематографистам из Disney, которые искали артистку на роль Жар-птицы, попались архивные кадры 54-летнего исполнителя. Они захотели позвать певца на съемку несмотря на то, что искали актрису-женщину.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шукшину возмутило появление Киркорова в новой части «Последнего богатыря» в роли Жар-птицы
кино киркоров последний богатырь шукшина
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