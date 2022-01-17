Президент Казахстана отстранил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ

Нур-Султан, 17 января. Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отстранен от должности первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ).
Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Самат Абиш является сыном брата Назарбаева. Он занимал пост первого зампреда КНБ с 2015 года.
«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в тексте распоряжения.
Как сообщалось ранее, Токаев отправил в отставку Правительство Казахстана. Временно исполняющим обязанности главы кабмина назначен Алихан Смаилов.