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Президент Казахстана отстранил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ

Политика
Президент Казахстана отстранил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 17 января. Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отстранен от должности первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ).

Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Самат Абиш является сыном брата Назарбаева. Он занимал пост первого зампреда КНБ с 2015 года.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в тексте распоряжения.

Как сообщалось ранее, Токаев отправил в отставку Правительство Казахстана. Временно исполняющим обязанности главы кабмина назначен Алихан Смаилов.

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