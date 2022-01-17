Минобороны Эстонии подготовило инфраструктуру для размещения пяти тысяч солдат НАТО

Таллин, 17 января. Эстония создала на своей территории необходимые условия для размещения дополнительных пяти тысяч солдат Североатлантического альянса, заявил канцлер эстонского минобороны Кусти Сальм.

По его словам, размещение дополнительных сил Альянса поспособствует повышению обороноспособности Балтийского региона. Сальм заявил, что минобороны Эстонии разработало четкий план, который позволит сделать это в рекордно сжатые сроки.

«В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до пяти тысяч человек. В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие», — сообщил канцлер.

Он напомнил, что решение направить на постоянной основе в Эстонию боевую группу НАТО было принято на саммите в Варшаве в июне 2016 года. Уже в апреле 2017 года первые подразделения прибыли в страну.

Ранее в Таллине заявили, что ситуация с безопасностью в Европе может обостриться, поэтому нужно направить усилия на сдерживание России. При этом эксперты полагают, что США могут исключить страны Прибалтики из НАТО ради сближения с Москвой, передает телеканал «360».