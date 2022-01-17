США назвали незаконными претензии КНР на Южно-Китайское море

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о результатах исследования Госдепа США на тему морских претензий КНР на большую часть Южно-Китайского моря, отмене встречи министров иностранных дел АСЕАН из-за споров вокруг кризиса в Мьянме, разработке Индо-Тихоокеанской стратегии Канады, очередных ракетных испытаниях КНДР, а также борьбе с терроризмом на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Пномпень отложил встречу министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), запланированную на 18-19 января в Сиемреапе, поскольку многим главам внешнеполитических ведомств «трудно приехать в Камбоджу».

Ежегодный саммит должен был стать первым мероприятием АСЕАН под председательством Камбоджи. На нем также планировалось официально утвердить вице-премьера и министра иностранных дел страны Прак Сокхона на должность нового спецпосланника ассоциации в Мьянме.

На прошлой неделе премьер-министр Хун Сен первым из иностранных лидеров посетил Нейпьидо после перехода власти в стране к военным в феврале. В ходе двухдневного визита он провел переговоры с мьянманским лидером, старшим генералом Мин Аун Хлайном, которого решено пока не приглашать на саммиты регионального блока. Именно эта поездка стала предметом острых споров между членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла прямо заявил, что камбоджийскому премьеру следовало проконсультироваться с другими лидерами АСЕАН, прежде чем отправляться в Мьянму. По его мнению, статус Камбоджи как нынешнего председателя ассоциации создает неверное впечатление, что блок признает военный режим.

Премьер-министр Сингапур Ли Сянь Лун во время личного видеозвонка с Хун Сеном настаивал, что АСЕАН должна по-прежнему исключать участие представителей военного правительства Мьянмы в своих заседаниях, пока не будет достигнут заметный прогресс в реализации ранее согласованного мирного плана из пяти пунктов.

В то же время премьер-министр Лаоса Пханкхам Випхаван и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь выразили поддержку камбоджийскому лидеру в решении мьянманского кризиса. Лаосский МИД отметил, что усилия Хун Сена «заслуживают особой похвалы в обеспечении прекращения насилия, а также быстрого предоставления гуманитарной помощи народу Мьянмы».

Cambodia shelves first ASEAN meeting, scheduled to be next week, over attendance 'difficulties' | Reuters https://t.co/tzJCl9ksnt — Pham Quang Vinh (@vinhlhq2015) January 13, 2022

Оттава разрабатывает собственную Индо-Тихоокеанскую стратегию, которая позволит уменьшить зависимость Канады от Китая за счет диверсификации торговли и инвестиций, а также увеличения вклада в обеспечение безопасности и международной помощи региону.

Новая стратегия включает в себя наращивание дипломатического присутствия Оттавы в Индо-Тихоокеанском регионе, а также инвестиции в инфраструктурные проекты в рамках усилий Запада по противодействию китайской инициативе «Один пояс — один путь». На реализацию масштабного федерального плана предполагается выделить порядка 3,5 миллиарда долларов в течение пяти лет.

Также рассматривается вопрос об увеличении присутствия Военно-морских сил Канады в Тихом и Индийском океанах. Предлагается повысить роль страны в обеспечении региональной киберзащиты через канадский Центр безопасности коммуникаций (CSE), который занимается сбором данных внешней разведки.

Однако ключевым элементом канадской стратегии является расширение торговли со всеми странами Индо-Тихоокеанского региона, помимо Китая, что было одобрено премьер-министром Джастином Трюдо. Подобные переговоры уже ведутся с АСЕАН.

Министр международной торговли Мэри Ын заявила, что Канада начала предварительные консультации о заключении соглашения о поощрении и защите иностранных инвестиций (FIPA) с Тайванем. Такой шаг Оттавы ухудшит и без того проблемные отношения с КНР.

Одновременно канадцы объявили о создании совместного экономического комитета для углубления торговли с быстрорастущей экономикой Вьетнама. Вашингтон и Токио также рассчитывают опереться на Ханой в противостоянии с Китаем.

Разрабатываемая Индо-Тихоокеанская стратегия Канады во многом соответствует региональным подходам США. Действия Оттавы будут дополнять антикитайские усилия таких ближайших американских союзников, как Австралия, Великобритания и Япония.

Looking forward to seeing Canada’s whole Indo-Pacific strategy when it is released, but elements of a new approach have been visible for some time, at least to observers who can connect dots. https://t.co/TGnKUgdEs2 — Roland Paris (@rolandparis) January 12, 2022

Южно-Китайское море

Государственный департамент США 12 января опубликовал исследование из серии «Пределы в морях», посвященное морским претензиям КНР на большую часть Южно-Китайского моря (ЮКМ).

В 47-страничном докладе рассматриваются по существу именно морские споры Китая с другими странами региона и оценивается их соответствие международному праву. При этом не учитываются заявки на суверенитет над островами в Южно-Китайском море. В результате американские авторы приходят к выводу, что претензии Пекина на «исторические права» в ЮКМ являются незаконными.

«Общий эффект этих морских притязаний заключается в том, что КНР незаконно претендует на суверенитет или ту или иную форму исключительной юрисдикции над большей частью Южно-Китайского моря», — говорится в исследовании.

Соединенные Штаты призвали КНР привести свои морские претензии в соответствие с международными нормами, отраженными в Конвенции по морскому праву ООН (UNCLOS), выполнить решение арбитражного суда от 12 июля 2016 года по заявке Филиппин, а также прекратить «незаконную и принудительную деятельность в Южно-Китайском море».

«Эти претензии, особенно учитывая их широкий географический и материальный охват, серьезно подрывают верховенство закона в Мировом океане и многочисленные общепризнанные положения международного права, отраженные в Конвенции», — говорится в докладе Госдепартамента.

Latest U.S. State Department's Limits in the Seas report No. 150 on PRC's maritime claims in South China Sea warrants a closer read. Replete with new maps and overlays of postulated PRC claims, the report can be downloaded here: https://t.co/zDQkN4ymCj pic.twitter.com/SaL3I2gsQt — Collin Koh (@CollinSLKoh) January 13, 2022

В ответ на критику со стороны Госдепа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что исследование «искажает международное право, вводит в заблуждение общественность, сеет раздор и нарушает региональную ситуацию». Он особо подчеркнул, что в отличие от Китая США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, на которую постоянно ссылаются.

«Китай придает большое значение Конвенции и неукоснительно и ответственно соблюдает ее. США отказываются присоединиться к Конвенции, но выставляют себя в качестве судьи. Такие политические манипуляции безответственны и подрывают верховенство международного права», — сказал Ван Вэньбинь.

Подробный правовой анализ Госдепартамента США является уже третьим исследованием такого рода, подготовленным за последнее десятилетие. Документ также продолжает линию американской политики администрации бывшего президента Дональда Трампа, изложенную в июле 2020 года в программном заявлении по Южно-Китайскому морю госсекретаря Майкла Помпео.

Публикация доклада прошла на фоне активных призывов возобновить зашедшие в тупик переговоры о кодексе поведения в Южно-Китайском море между Пекином и членами АСЕАН. Материалы, изложенные в американском исследовании, будут использованы асеановцами для укрепления своих позиций в спорах с Пекином. Таким образом Вашингтон пытается задать направление дискуссии и повлиять на ее результаты.

Штаты также решили подкрепить свои критические замечания Пекину военной силой, направив в Южно-Китайское море две военно-морские ударные группы во главе с авианосцем USS Carl Vinson и универсальным десантным кораблем USS Essex.

Aircraft carriers in the South China Sea. pic.twitter.com/Ln2RUjfXqX — Duan Dang (@duandang) January 15, 2022

КНДР

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 11 января провела очередные ракетные испытания. В этот раз за пуском наблюдал генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын.

Как и шестью днями ранее, Пхеньян провел испытания управляемой боеголовки (MARV), установленной на баллистическую ракету. Гиперзвуковая планирующая боевая часть отделилась от носителя через 600 км после старта, совершила крутой вираж протяженностью 240 км, после чего поразила заданную цель в Японском море. Общая дальность полета составила около 1 000 км.

По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, данные объективного контроля указывают, что северокорейская ракета двигалась со скоростью 10 махов на максимальной высоте в 50 км.

14 января, КНДР провела учебно-контрольные стрельбы железнодорожного ракетного полка. Две тактические управляемые ракеты были выпущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Северный Пхенан и пролетели около 430 км на максимальной высоте около 36 км. Обе боеголовки успешно поразили цель.

North Korea's railway-borne missile of North Phyongon Province carried out a test launch of two rail launched ballistic missiles yesterday. It was carried out on short notice and was to check soldiers alert posture and bolster their ability of discharging firepower, says KCNA. https://t.co/RFXAXkOicp pic.twitter.com/2tHhKrOlDh — Doge (@IntelDoge) January 14, 2022

Администрация Джо Байдена ввела санкции против пяти северокорейских чиновников в качестве первого ответного шага на последние ракетные испытания Пхеньяна. Один из них находится в России, а остальные четверо — в Китае. Все они обвиняются Минфином США в предоставлении денег, товаров или услуг Второй академии естественных наук Северной Кореи, которая якобы участвует в военных программах страны.

Постоянный представитель США при Организация Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предлагает ввести санкции ООН в ответ на шесть запусков баллистических ракет Северной Кореей с сентября прошлого года.

В свою очередь КНДР обрушилась с критикой на Соединенные Штаты за расширение санкционных мер. Пхеньян настаивает, что укрепление собственной национальной обороноспособности является законным правом суверенного государства.

«Если США займут такую конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена принять более сильные и определенные ответные меры», — заявил представитель северокорейского МИД, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

Филиппины

Самодельное взрывное устройство сработало утром 11 января в автобусе, следовавшем из Давао, родного города президента Родриго Дутерте. Взрыв произошел недалеко от населенного пункта Алеосан в провинции Котабато на юге Филиппин.

В результате теракта погиб пятилетний ребенок. Еще шесть человек получили ранения, включая его младших брата и сестру, а также отца детей.

15 января в перестрелке недалеко от города Кармен правительственные войска убили Нородина Хассана и трех его сообщников, которые организовали подрыв автобуса.

По данным военных, Хассан, также известный как Андот, отвечал за проведение боевых операций филиппинского отделения террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В октябре прошлого года силам безопасности удалось ликвидировать Салахуддина Хассана, который считался общим лидером так называемого «Исламского государства на Филиппинах» (запрещено в РФ). Однако террористическая угроза на юге страны по-прежнему остается высокой, а исламистские группировки, аффилированные с ИГ, периодически напоминают о себе очередными атаками.

Four suspected Dawlah Islamiya terrorists lay dead after a clash with military troops in Carmen, North Cotabato on Friday (Jan. 15, 2022). A certain Norodin Hassan (left) alias Andot, the alleged emir for military affairs https://t.co/EGgRkcbOLA — https://www.terrorismwatch.com.ph (@prog_pwrc) January 15, 2022

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1 Организация запрещена на территории РФ.