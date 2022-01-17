Россияне могут рассчитывать на получение двойного вычета при покупке квартиры

Москва, 17 января. Граждане РФ могут получить двойной вычет при покупке квартиры. Для этого необходимо соблюсти ряд условий, пишут «Известия»

Если жилая недвижимость, стоимость которой равна или выше 4 млн рублей, приобретена в браке, то каждый супруг имеет право получить налоговый вычет. Таким образом, льгота будет предоставлена дважды.

Вернуть можно до 30% потраченной на покупку квартиры сумму. Однако размер налогового вычета на одного человека не может превышать 260 тысяч рублей. Это максимальная ставка, и действует она, если расходы на приобретение жилья составили не менее 2 млн рублей.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что активность покупателей, приобретавших новостройки с ипотекой, в начале января оказалась нетипично высокой. Объем сделок в первые десять дней месяца на 50% превысил показатель того же периода прошлого года.