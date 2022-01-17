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Россияне могут рассчитывать на получение двойного вычета при покупке квартиры

Экономика
Россияне могут рассчитывать на получение двойного вычета при покупке квартиры
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 17 января. Граждане РФ могут получить двойной вычет при покупке квартиры. Для этого необходимо соблюсти ряд условий, пишут «Известия»

Если жилая недвижимость, стоимость которой равна или выше 4 млн рублей, приобретена в браке, то каждый супруг имеет право получить налоговый вычет. Таким образом, льгота будет предоставлена дважды.

Вернуть можно до 30% потраченной на покупку квартиры сумму. Однако размер налогового вычета на одного человека не может превышать 260 тысяч рублей. Это максимальная ставка, и действует она, если расходы на приобретение жилья составили не менее 2 млн рублей.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что активность покупателей, приобретавших новостройки с ипотекой, в начале января оказалась нетипично высокой. Объем сделок в первые десять дней месяца на 50% превысил показатель того же периода прошлого года.

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