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Какаду Гоффина способны использовать предметы в качестве инструментов

Общество
Какаду Гоффина способны использовать предметы в качестве инструментов
Prt Scr youtube.com  /  ТСН

Сейлем, 17 января. Ученые из Орегонского университета здоровья и науки провели исследование и доказали, что какаду могут использовать предметы в качестве инструментов.

Специалисты провели ряд экспериментов с какаду Гоффина. Восемь птиц должны были передать предмет, с помощью которого можно было достать лакомство. В результате три из них справились с заданием, пишет PLOS Biology.

«Птицы демонстрировали просоциальное поведение, что доказывает наличие у них навыков мышления. Ведь для того, чтобы получить лакомство, нужно было совершать действия, которые помогали не самим какаду, а их товарищам», — сказано в научной работе.

В другом эксперименте участвовали 15 птиц. Две из них смогли сделать из ветки палку, с помощью которой они открыли плод, чтобы достать из него семена.

Ранее попугаи из Австралии продемонстрировали способность открывать крышки мусорных баков. Группа зоологов на протяжении длительного периода времени следила за повадками желтохохлых какаду, которые обитают в пригороде Сиднея.

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