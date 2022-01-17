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Порошенко остался без паспорта в киевском аэропорту

  /   Обновлено: 17 января 2022 10:49
Политика
Порошенко остался без паспорта в киевском аэропорту
Global Look Press  /  poroshenko.petro/ vk.com

Киев, 17 января. Бывшего президента Украины Петра Порошенко после прибытия в аэропорт Киева лишили документа, удостоверяющего личность.

На родине политика подозревают в госизмене, Порошенко покинул Украину в декабре для дипломатического турне. Очевидцы сообщили, что у экс-президента отобрали паспорт после возвращения и прохождения контроля.

Сам Порошенко заявил, что документ у него отобрали для того, чтобы не впустить на Украину. Позже политику вернули паспорт.

Ранее экс-глава государства сообщил, что не позволит засадить себя за решетку. Он также отмечал, что уголовное дело против Порошенко якобы завели по указаниям действующего президента Владимира Зеленского.

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Все новости / Политика / Порошенко остался без паспорта в киевском аэропорту
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