Порошенко остался без паспорта в киевском аэропорту

Киев, 17 января. Бывшего президента Украины Петра Порошенко после прибытия в аэропорт Киева лишили документа, удостоверяющего личность.

На родине политика подозревают в госизмене, Порошенко покинул Украину в декабре для дипломатического турне. Очевидцы сообщили, что у экс-президента отобрали паспорт после возвращения и прохождения контроля.

Сам Порошенко заявил, что документ у него отобрали для того, чтобы не впустить на Украину. Позже политику вернули паспорт.

Ранее экс-глава государства сообщил, что не позволит засадить себя за решетку. Он также отмечал, что уголовное дело против Порошенко якобы завели по указаниям действующего президента Владимира Зеленского.