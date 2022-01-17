Yonhap: Сеул осудил очередной запуск северокорейских баллистических ракет

Сеул, 17 января. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи выразил глубокое сожаление в связи с произведенным КНДР новым запуском баллистических ракет.

В публикации Yonhap говорится, что СНБ провел экстренное заседание после сообщения южнокорейских военных о новом запуске ракет со стороны Пхеньяна. Отмечается, что Сеул осудил пуски и заявил о готовности удвоить усилия по возобновлению диалога с КНДР для предотвращения эскалации обстановки на Корейском полуострове.

«Постоянные члены СНБ провели углубленное обсуждение, поскольку ситуация, вызывающая глубокое сожаление, продолжается: в этом году Северная Корея выпустила ракеты четыре раза подряд», — сказано в сообщении.

Ранее в Японии заявили, что северокорейские ракеты были запущены в сторону Японского моря. В Токио отметили, что при канцелярии премьер-министра страны Фумио Кисиды был создан кризисный штаб, передает телеканал «360».