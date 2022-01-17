Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Australian Open

Мельбурн, 17 января. Россиянка Вероника Кудерметова прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2022), обыграв американку Клэр Лю.

Счет встречи — 6:4, 6:4 в пользу россиянки, которая имеет 28-й номер посева. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты.

Кудерметова за выход в третий круг стартового турнира Большого шлема сразится с победительницей матча Елены-Габриэлы Русе и Ясмины Паолини. Она стала первой россиянкой, которая вышла во второй круг Australian Open — 2022. Ранее проиграли Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачева.

Ранее вокруг Australian Open — 2022 разразился скандал из-за задержания серба Новака Джоковича в Австралии. Спортсмен не смог предоставить таможне документы об освобождении от прививки против коронавируса. Его решили не пускать в страну.