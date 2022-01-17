Глава МИД Японии Хаяси выступил за расширение диалога с Россией по Курилам

Токио, 17 января. Диалог России и Японии по Курильским островам может быть расширен на основании уже имеющихся договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел восточноазиатской страны Есимаса Хаяси.

По словам чиновника, официальный Токио выступает за расширение и конкретизацию совместной хозяйственной деятельности с Москвой в рамках архипелага. Юридической базой сотрудничества должны стать подписанная между государствами совместная декларация 1956 года и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году.

«Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР», — отметил Есимаса Хаяси.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за заключение мирного договора с Россией и решение вопроса Курил. По словам политика, в основу документа должны лечь договоренности, достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и прежним главой японского кабмина Синдзо Абэ в 2018 году. По информации НСН, официальная Москва намерена ускорить экономическое развитие архипелага принятием закона о льготном режиме для бизнеса уже в январе этого года.