Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 11:34
11:31
Происшествия
В Петербурге за сутки произошло 352 аварии из-за гололеда
11:29
Происшествия
Сбивший мать и дочь на Университетском проспекте водитель регулярно нарушал ПДД
11:29
Шоу-бизнес
«Концерт сегодня»: кто и почему прервал отпуск Мите Фомину и заставил работать в день рождения
11:27
Общество
В Удмуртии спасли застрявшую на опоре ЛЭП кошку
11:25
Политика
Порошенко пригрозил наказать нынешние власти Украины
11:24
Общество
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели и ветра
11:22
Спорт
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш назвал незаконным свое отстранение от заявки на сезон
11:22
Общество
Ученые из Лидсского университета предупредили об опасности бутербродов с колбасой
11:18
Происшествия
Омич втянул в наркоторговлю мать и сестру
11:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в общежитии на юго-востоке Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД Японии Хаяси выступил за расширение диалога с Россией по Курилам

Политика
Глава МИД Японии Хаяси выступил за расширение диалога с Россией по Курилам
Global Look Press  /  Yoshio Tsunoda/AFLO

Токио, 17 января. Диалог России и Японии по Курильским островам может быть расширен на основании уже имеющихся договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел восточноазиатской страны Есимаса Хаяси.

По словам чиновника, официальный Токио выступает за расширение и конкретизацию совместной хозяйственной деятельности с Москвой в рамках архипелага. Юридической базой сотрудничества должны стать подписанная между государствами совместная декларация 1956 года и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году.

«Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР», — отметил Есимаса Хаяси.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за заключение мирного договора с Россией и решение вопроса Курил. По словам политика, в основу документа должны лечь договоренности, достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и прежним главой японского кабмина Синдзо Абэ в 2018 году. По информации НСН, официальная Москва намерена ускорить экономическое развитие архипелага принятием закона о льготном режиме для бизнеса уже в январе этого года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Японии Хаяси выступил за расширение диалога с Россией по Курилам
россия япония курилы мид японии есимаса хаяси
Комментировать