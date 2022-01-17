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Россия может создать электростанцию за 200 млрд долларов
Экономика
Россия может создать электростанцию за 200 млрд долларов
pixabay.com  / 

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2022 года проработать вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака на базе приливных электростанций (ПЭС).

Стратегическим проектом может стать Пенжинская ПЭС, создание которой будет стоить около 200 миллиардов долларов. Экспертам предстоит оценить рентабельность проекта, но уже сейчас ясен его огромный потенциал. Пенжинская губа в Охотском море у основания Камчатки считается уникальным местом. Ее протяженность достигает 300 километров, средняя ширина — 65 километров, а максимальная глубина — 62 метра. При этом во время прилива возникают волны высотой в 13–15 метров, ежесуточно через губу перемещается до 500 кубических километров воды, сообщает Life.

Принцип работы ПЭС основан на использовании энергии прилива. Если соорудить в море дамбу, оснащенную турбиной и генератором, будет вырабатываться огромное количество электроэнергии. При этом ПЭС никогда не простаивает, так как вырабатывает энергию и во время приливов, и во время отливов. Сейчас рассматривается вариант строительства Северного створа (мощность 21 гигаватт) и Южного створа (мощность 87 гигаватт). Столь гигантская производительность с лихвой покроет потребности региона, обеспечив электроэнергией не только всю Россию, но и позволив экспортировать ее в другие страны.

Ранее ФАН сообщал о планах правительства Казахстана закупать электроэнергию у России. По прогнозам главы минэнерго Казахстана Магзума Мирзагалиева, речь может идти о поставках в республику в 2022 году от 500 до 1000 мегаватт российского электричества.

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Все новости / Экономика / Россия может создать электростанцию за 200 млрд долларов
проект электростанция прилив
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